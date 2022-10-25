زيدان يلمح لعودته إلى التدريب ويرفض انتقاد قطر

ألمح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد إلى أنه على أعتاب العودة لمجال التدريب قريبا.

وأكد زيدان دعمه الكامل لمنتخب فرنسا في نهائيات كأس قطر الذي ينطلق بعد أقل من شهر.

وقال زيدان في تصريحات لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أعتقد أنه يتعين علينا ترك الجدل جانبا وإفساح المجال لمشاهدة المباريات في كأس العالم لجميع المشجعين الذين يريدون مشاهدة كرة القدم فقط".

مضيفا:" على أي حال ما سنقوله عن أي شيء لن يكون عادلا أبدا ولن يكون صحيحا على الإطلاق، لذلك يجب أن نترك مجالا لكرة القدم والمنافسة حتى يقضي جميع المشجعين وقتا ممتعا".

Zinedine Zidane: “I will be back soon. Wait, wait a little bit. Soon, soon. I'm not far from coaching again”, tells @RmcSport. 🚨🇫🇷 #Zidanepic.twitter.com/OrmEWHYQ9Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2022

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وزعمت العديد من التقارير، أن زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا، وينتظر الحصول على فرصة، حال رحيل ديدييه ديشامب عقب كأس العالم 2022.

وواصل تصريحاته قائلا: "سوف ندعم فرنسا بشكل كامل كالعادة، عندما تكون أزرقا (لون قميص فرنسا) فإنك ستبقى أزرقا مدى الحياة، آمل أن أرى المنتخب يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، أنا أعرف اللاعبين شخصيا والمدرب أيضا".

وأنهى تصريحاته ردا على موعد عودته إلى التدريب من جديد:"سأعود للتدريب قريبا".

وأردف:"أتمهل قليلا، وقريبا جدا سأعود، أنا لست بعيدا عن التدريب من جديد".

وتتواجد فرنسا في المجموعة الرابعة مع أستراليا والدنمارك بالإضافة إلى المنتخب التونسي.

المصدر: "وكالات"