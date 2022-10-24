رسميا.. إيمري خلفا لأسطورة ليفربول

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الاثنين، تعيين الإسباني أوناي إيمري مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا لأسطورة فريق ليفربول، ستيفن جيرارد بعد إقالته الأسبوع الماضي.

وقال نادي أستون فيلا، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يسر أستون فيلا الإعلان عن تعيين أوناي إيمري مدربا جديدا للنادي".

وتعاقد إيمري، البالغ من العمر 50 عاما، مع أستون فيلا بعد تركه لمنصبه كمدرب لنادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني، وسيتولى مدرب أرسنال سابقا مهامه اعتبارا من أول نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل.

وكان نادي أستون فيلا قد أعلن يوم الخميس، إقالة مدربه ستيفن جيرارد بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز 17 بالدوري بعد 11 مباراة.

وقال أستون فيلا في بيان مقتضب عبر موقعه على الإنترنت: "نود توجيه الشكر إلى ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وخسر أستون فيلا بثلاثة على ملعب فولهام في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة 12 من "البريمير ليغ"، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي والسادسة خلال الموسم الجاري.

المصدر: وكالات