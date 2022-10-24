روسيا.. زينيت بطرسبورغ يمطر شباك سوتشي بالأهداف

اكتسح فريق زينيت بطرسبورغ ضيفه سوتشي بسبعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم إيفان سيرغييف هدفين لفريق العاصمة الشمالية الأول والثالث في الدقيقتين (2 و25)، كما وقع المهاجم البرازيلي مالكوم على ثنائية أيضا، بتسجيله الهدفين الثاني والسادس عند الدقيقتين (11، و74)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من اللاعبين، البرازيلي وينديل والكولومبي ويلمار باريوس والبرازيلي غوستافو مانتوان في الدقائق (32، 53، 76) على الترتيب.

وحقق نادي زينيت بطرسبورغ بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 36 نقطة.

في المقابل، مني نادي سوتشي بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم الترتيب، برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT