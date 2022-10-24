رسميا.. باريس سان جيرمان يرد على تسريب عقد مبابي "الخيالي"

أصدر نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين بيانا، علق فيه على تسريب عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه: "يؤكد نادي باريس سان جيرمان أن القصة المتداولة خاطئة تماما، مع عدم صحة أي من التفاصيل الواردة بشأن المقال المثير الذي نشر أمس عن نادينا وأحد اللاعبين.

ننفي تماما هذه القصة، والتي تأتي قبل ساعات من مباراة مهمة لنا في دوري أبطال أوروبا، ولكننا لن ننساق لإبداء المزيد من التعليقات، الجميع في النادي يركز بإيجابية على مباراة دوري الأبطال المقبلة التي ستقام غدا".

ويستعد الفريق الباريسي لمباراته أمام ضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي مساء غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه بنفيكا البرتغالي، ويليهما يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وزعمت صحيفة "لو باريزيان"، في وقت سابق، أن مبابي

وافق على البقاء مع فريق العاصمة مفضلا على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعدما حصل على عقد "غير مسبوق" في تاريخ كرة القدم، مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن "العقد فعليا يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشرط موافقة مبابي".

ولفتت إلى أن العقد لم يتضمن أي بند يتعلق بالألقاب أو الجوائز الفردية، مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

وبينت أن "الراتب الشهري لكيليان مبابي تضاعف 3 مرات، ليصل إلى 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو خالصة الضرائب)".

كما سيحصل المهاجم الفرنسي على مكافأة توقيع قيمتها 180 مليون يورو، على 3 أقساط مستحقة بحلول شهر يوليو المقبل، على أن ينال مبابي المبلغ كاملا "في حال رحيله قبل انتهاء العقد".

ووفقا للصحيفة "خصص سان جيرمان أيضا مكافأة ولاء للدولي الفرنسي، بقيمة 70 مليون يورو، سيحصل عليها صيف العام المقبل في حال استمراره مع الفريق، وستزيد 10 ملايين يورو عن كل موسم يقضيه مع الفريق الباريسي".

وختمت صحيفة "لو باريزيان" تقريرها بأن: "مبابي سيحصل على 45% من إجمالي هذه الأموال، بعد خصم الضرائب"، مؤكدة أن عقده يمثل ربع ميزانية النادي الباريسي.

المصدر: وكالات