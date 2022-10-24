الروسي خاتشانوف يبدأ بنجاح مشواره في النمسا

استهل الروسي كارين خاتشانوف مشواره في بطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس "الدوري العالمي 500" المقامة في العاصمة النمساوية فينا، بفوز صعب على الأمريكي جيفري جون ولف.

واستطاع خاتشانوف الفوز على جيفري جون ولف، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (7-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأثنين، واستغرقت ساعة واحدة 43 دقيقة.

وسيكون كارين خاتشانوف (26 عاما) في الدور الثاني بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع الإيطالي ماتيو بيرتيني والبريطاني دانيال إيفانز.

المصدر: RT