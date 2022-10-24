"آس" تتوقع مدة غياب سيرجي روبيرتو عن برشلونة

توقعت صحيفة "آس" الإسبانية، أن يغيب سيرجي روبيرتو عن صفوف برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو (4-1) ضمن الجولة 11 من الدوري.

وسجل سيرجي روبيرتو الذي يتألق مع برشلونة في الآونة الأخيرة، هدف فريقه الثاني في مرمى أتلتيك بيلباو، عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، قبل أن يتعرض لإصابة على مستوى الكتف.

ولم يصدر برشلونة أي بيان رسمي بشأن مدة غياب اللاعب، إلا أن صحيفة "أس" المدريدية حددت مدة غيابه عند أربعة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن روبيرتو سيضطر للغياب عن برشلونة لفترة تصل إلى شهر كامل، ما يعني عدم قدرته على اللعب مع الفريق الكتالوني من جديد قبل كأس العالم 2022 في قطر، والذي سيقام في الشهر المقبل.

المصدر: وسائل إعلام