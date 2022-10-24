ريال مدريد يعلن استبعاد مودريتش من مواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني استبعاد الكرواتي لوكا مودريتش من قائمة الفريق للسفر إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيغ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي الملكي بيانا مقتضبا عبر حسابه على "تويتر" للإعلان عن غياب الكرواتي جاء فيه: "مودريتش خرج من القائمة في الدقيقة الأخيرة".

ورغم عدم إعلان ريال مدريد رسميا عن سبب خروج مودريتش من القائمة، إلا أن برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أكد أن الكرواتي يعاني من بعض الانزعاج في عضلات الفخذ، وأن الأمر ليس خطيرا واستبعاده من مواجهة لايبزيغ مجرد إجراء احترازي.

Modrić, baja de última hora en la convocatoria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2022

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وينضم مودريتش بذلك إلى قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة لايبزيغ، والتي تضم القائد الفرنسي كريم بنزيما، ونجم الوسط فيديريكو فالفيردي.

وللتخفيف من حدة الإصابات، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي استدعاء ثلاثة لاعبين من نجوم فريق "كاستيا" هم كارلوس دوتور، وسيرجيو أريباس، وألفارو رودريجيز.

أما فيما يتعلق بالفريق الأساسي، فإن ماركو أسينسيو وإدواردو كامافينجا قد يحصلان على فرصة للمشاركة ضد لايبزيغ، في ظل هذا الكم الكبير من الغيابات في صفوف ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيغ الألماني، غدا الثلاثاء، ويحتل الملكي صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ 16 للمسابقة.

المصدر: "وكالات"