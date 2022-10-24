إدارة سان جيرمان تقع في ورطة بعد تسريب عقد مبابي

أثار تسريب عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مخاوف وضجة كبيرة داخل جدران النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن إدارة بي إس جي تحدثت مع عدد من نجوم الفريق، لإقناعهم بتأجيل صرف المكافآت في عقودهم لصيف 2023.

وأضافت أن إجمالي عقد مبابي في 3 سنوات، يكلف النادي 630 مليون يورو، ويمثل ربع ميزانية النادي الباريسي، مما أثار مخاوف عدد من موظفي النادي، والبالغ عددهم 600 شخص.

In just three years, Mbappe will get 630 million euros 😰 pic.twitter.com/qbu1aBVTi5 — Fast GøaIs. (@iF29s) October 23, 2022

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وأوضحت أيضا أن تأجيل صرف المرتبات والمكافآت بات إجراء متبعا في الأندية الأوروبية منذ جائحة كورونا في عام 2020.

ولفتت أيضا إلى أنه بسبب عقد كيليان مبابي، تقلصت ميزانية الصفقات الجديدة لسان جيرمان في الصيف من 150 إلى 50 مليون يورو، وذلك بعد إعارة عدد كبير من اللاعبين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن بي إس جي عانى من عجزا ماليا بقيمة 350 مليون يورو، في العام المالي الأخير، وذلك قبل سريان عقد مبابي.

كما اضطرت إدارة النادي الباريسي لتعليق 55 مليون يورو من الغرامة المفروضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد اتفاق مع "يويفا".

المصدر: kooora