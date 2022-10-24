شرط تين هاغ قبل الموافقة على عودة رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن شرط من الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لقائمة الفريق بعد استبعاده منها.

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن تين هاغ يريد من رونالدو الموافقة على تقبل فكرة عدم مشاركته كأساسي والموافقة على المرونة فيما يخص اللعب مع الفريق.

وذكرت الصحيفة أنه إذا كان رونالدو مرنا وتقبل فكرة تين هاغ، فسيسمح المدرب الهولندي له بالبقاء والانضمام لتدريبات الفريق الأول مرة أخرى، لكن في حال رفضه وإصراره على مغادرة الفريق، فسيسمح له بالمغادرة والبحث عن ناد جديد.

وكان مانشستر يونايتد أعلن استبعاد رونالدو من مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد أعلم الفرق الأوروبية في الصيف الماضي بأن رونالدو على استعداد لتخفيض راتبه المرتفع من أجل الانتقال لأي من تلك الفرق، لكن لم يصل للنادي أي عرض لشرائه من أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا.

The financial situation at Man Utd could see Cristiano Ronaldo stay at the club until the end of the season, according to reports...https://t.co/7iI7GXfmWS — Football365 (@F365) October 24, 2022

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وتابعت الصحيفة مؤكدة بأن مانشستر يونايتد أراد في الصيف مبلغ مالي مقابل بيع رونالدو، لكنهم سيقبلون ببيعه مجانا في حال توصلهم لاتفاق لإنهاء العقد بشكل متبادل بين الطرفين.

وأردفت "ذا أثلتيك" أن السؤال الذي يطرح بقوة هو ما إذا كان رونالدو سيضحي براتبه في الأشهر الست الأخيرة في عقده مع مانشستر يونايتد، ليكون البديل هو التوصل لاتفاق والتفاوض على منحه مبلغا على مرة واحدة، لكنه يبقى احتمالا بعيدا.

وبحسب الصحيفة، فأن التعاقد مع بديل لرونالدو حال رحيله في الشتاء، ليس على جدول أعمال إدارة نادي مانشستر يونايتد، ما لم يتم العثور على خيار قليل التكلفة.

ومع استمرار جلوس رونالدو على دكة البدلاء، زادت حدة التوتر بينه ومدربه، والبداية كانت من لقاء نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي، حيث بدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مستاء من قرار تين هاغ باستبداله في الدقيقة 71، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وجاءت اللحظة التي فجرت الأزمة بين الثنائي، في مباراة توتنهام الأربعاء، عندما غادر "الدون" الملعب قبل نهاية اللقاء.

وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على عدم مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو حتى كبديل.

ولم تكن نوبة غضب رونالدو هذه هي الأولى هذا الموسم، بعدما باءت محاولته للرحيل عن الفريق في الصيف بالفشل.

المصدر: "وكالات"