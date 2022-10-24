أمنية بيليه في عيد ميلاده الـ82

عبر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، عن سعادته ببلوغه سن الـ 82 عاما بـ "صحة جيدة"، رغم معاناته في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية.

وقال الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، والمولود في 23 أكتوبر 1940، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جدا أن أكون معكم، وأن يكون الله قد منحني الصحة حتى اشكركم جميعا على ما حصلت عليه".

وأضاف: "82 عاما هبة من الله.. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معا، وإن شاء الله، 82 عاما أخرى جيدة".

وعانى بيليه، واسمه الحقيقي إديسون أرانتس دو ناسيمنتو، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

وبرغم تقليصه بشكل كبير ظهوره في الأماكن العامة، إلا أن بيليه لا يزال نشطا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم البرازيلية، على غرار رونالدينيو ونيمار ورونالدو وريفالدو، "الملك" بيليه في الاحتفال بعيد ميلاده.

وسجل بيليه، 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977. واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

المصدر: instagram/pele