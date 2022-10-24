جماهير مانشستر يونايتد تهتف ضد المثلية الجنسية

ذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن جماهير مانشستر يونايتد هتفت ضد المثلية الجنسية، وذلك خلال مواجهة تشيلسي السبت الفائت، على ملعب ستامفورد بريدج، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن جماهير مانشستر يونايتد رددت عبارات مسيئة "للمثليين"، إلا أنها لم تكشف عن فحوى هذه العبارات، واكتفت بالإشارة إليها.

Chelsea and the FA condemn Manchester United fans for homophobic chants during their draw at Stamford Bridge... on a night which saw the Blues supporting the Rainbow Laces campaign

via https://t.co/tRYG0Av9sShttps://t.co/w94cmGwy66 — 𝔸𝕝-𝕙𝕒𝕛𝕚 𝕀𝕤𝕞𝕒𝕚𝕝 (@Alfaenshe) October 23, 2022

إقرأ المزيد

وعبر مدرب يونايتد إيريك تن هاغ ونظيره في تشيلسي غراهام بوتر عن أسفهما، في حين تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقمع السلوك التمييزي.

ويأتي ذلك ردا على حملة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة "البريميرليغ" التي تدعم "المثليين"، من خلال تخصيص مباريات الجولتين 13 و14، حيث يرتدي قائد كل فريق، شارة ترمز لعلم المثليين بألوان قوس القزح دعما لهم.

المصدر: dailymail