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جماهير مانشستر يونايتد تهتف ضد المثلية الجنسية

الرياضة

جماهير مانشستر يونايتد تهتف ضد المثلية الجنسية
Legion-Media
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ذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن جماهير مانشستر يونايتد هتفت ضد المثلية الجنسية، وذلك خلال مواجهة تشيلسي السبت الفائت، على ملعب ستامفورد بريدج، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن جماهير مانشستر يونايتد رددت عبارات مسيئة "للمثليين"، إلا أنها لم تكشف عن فحوى هذه العبارات، واكتفت بالإشارة إليها.

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وعبر مدرب يونايتد إيريك تن هاغ ونظيره في تشيلسي غراهام بوتر عن أسفهما، في حين تعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقمع السلوك التمييزي.

ويأتي ذلك ردا على حملة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة "البريميرليغ" التي تدعم "المثليين"، من خلال تخصيص مباريات الجولتين 13 و14، حيث يرتدي قائد كل فريق، شارة ترمز لعلم المثليين بألوان قوس القزح دعما لهم.

المصدر: dailymail

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