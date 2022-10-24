سيناريو مجنون.. بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الأرجنتيني للمرة 35 في تاريخه

توج نادي بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 35 في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2019 بعد تعادله مع إنديبندينتي في الجولة الأخيرة من البطولة.

وتعادل بوكا جونيورز مع ضيفه إنديبندينتي بنتيجة 2-2 على ملعب لا بومبونيرا ضمن لقاءات الجولة 27 والأخيرة من عمر الدوري الأرجنتيني لهذا الموسم.

ونجح بوكا جونيورز في التتويج باللقب للمرة 35 في تاريخه مستفيدا من فوز غريمه التقليدي، ريفر بليت، على نظيره راسينغ 2-1 في نفس الجولة.

إذ رفع بوكا جونيورز رصيده من النقاط إلى 52 نقطة على رأس ترتيب الدوري الأرجنيتني بعد التعادل أمام إنديبندينتي.

🏆 BOCA JUNIORS ARE CHAMPIONS OF ARGENTINE FOOTBALL. 🏆 pic.twitter.com/Fkoyj5kV0V — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2022

بينما حرم ريفر بليت نظيره راسينغ من التتويج باللقب بعدما تغلب عليه في نفس الجولة، حيث أن راسينغ جاء وصيفا في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد الخسارة على يد ريفر بليت.

وذلك على الرغم من أن راسينغ كان قريبا للغاية من اللقب بعدما تحصل على ركلة جزاء في مباراته ضد ريفر بليت في الدقيقة 88، وكانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وكان من الممكن أن يحصل راسينغ على الثلاث نقاط كاملة، لكن حارس ريفربليت تصدى للكرة ببراعة.

Jonathan Galvan has missed the penalty in the 90th minute. If the scored, Racing Club would be champion.



Boca Juniors won the title!pic.twitter.com/CKjEbdmm9a — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) October 23, 2022

قبل أن يحقق ريفر بليت الفوز على راسينغ بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من زمن الوقت الضائع للشوط الثاني، ليمكن منافسه بوكان جونيورز من الفوز باللقب في الثواني الأخيرة.

المصدر: 365scores