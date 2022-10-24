 
مباشر

سيناريو مجنون.. بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الأرجنتيني للمرة 35 في تاريخه

الرياضة

سيناريو مجنون.. بوكا جونيورز يتوج بطلا للدوري الأرجنتيني للمرة 35 في تاريخه
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1c4

توج نادي بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 35 في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2019 بعد تعادله مع إنديبندينتي في الجولة الأخيرة من البطولة.

وتعادل بوكا جونيورز مع ضيفه إنديبندينتي بنتيجة 2-2 على ملعب لا بومبونيرا ضمن لقاءات الجولة 27 والأخيرة من عمر الدوري الأرجنتيني لهذا الموسم.

ونجح بوكا جونيورز في التتويج باللقب للمرة 35 في تاريخه مستفيدا من فوز غريمه التقليدي، ريفر بليت، على نظيره راسينغ 2-1 في نفس الجولة.

إذ رفع بوكا جونيورز رصيده من النقاط إلى 52 نقطة على رأس ترتيب الدوري الأرجنيتني بعد التعادل أمام إنديبندينتي.

بينما حرم ريفر بليت نظيره راسينغ من التتويج باللقب بعدما تغلب عليه في نفس الجولة، حيث أن راسينغ جاء وصيفا في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد الخسارة على يد ريفر بليت.

وذلك على الرغم من أن راسينغ كان قريبا للغاية من اللقب بعدما تحصل على ركلة جزاء في مباراته ضد ريفر بليت في الدقيقة 88، وكانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وكان من الممكن أن يحصل راسينغ على الثلاث نقاط كاملة، لكن حارس ريفربليت تصدى للكرة ببراعة.

قبل أن يحقق ريفر بليت الفوز على راسينغ بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من زمن الوقت الضائع للشوط الثاني، ليمكن منافسه بوكان جونيورز من الفوز باللقب في الثواني الأخيرة.

المصدر: 365scores

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا