برشلونة يقسو على أتلتيك بيلباو برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد

حقق نادي برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أتلتيك بيلباو، برباعية دون رد، اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة أربعة لاعبين وهم عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو، روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس في الدقائق 12، 18، 22، 73 على الترتيب.

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وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق بينه والمتصدر ريال مدريد إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.

المصدر: RT