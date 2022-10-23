الدوري الإيطالي.. لاتسيو يلحق الخسارة الأولى بأتالانتا هذا الموسم

تابع لاتسيو نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وألحق الخسارة الأولى بمضيفه أتالانتا هذا الموسم، عندما تغلب عليه 2-0 يوم الأحد في المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبكر لاتسيو الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي بسبب الإصابة، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة العاشرة عبر لاعب وسطه ماتيا تساكانيي، إثر تمريرة من الدولي الإسباني السابق بيدرو، وأضاف البرازيلي فيليبي أندرسون الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (52).

إقرأ المزيد

وهو الفوز السابع للاتسيو هذا الموسم والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف أمام أتالانتا الذي تراجع إلى المركز الرابع بعدما فشل في انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من نابولي (26 نقطة) الذي يحل لاحقا ضيفا على نادي روما.

كما فشل أتالانتا في استعادة المركز الثاني من ميلان (26 نقطة) حامل اللقب والذي كان أكرم وفادة ضيفه مونتسا 4-1، أمس السبت.

المصدر: وكالات