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توقف مباراة الوداد والرجاء في "ديربي كازابلانكا"

الرياضة

توقف مباراة الوداد والرجاء في
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أوقف الحكم الدولي المغربي سمير الكزاز موقعة "ديربي كازابلانكا" بين الغريمين الرجاء، والوداد لنحو خمس دقائق، بسبب الإطلاق الكثيف لجماهير الوداد للشهب النارية والشماريخ.

وتوقفت المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المغربي لكرة القدم، بين الدقيقة 47 والدقيقة 52، قبل استئناف اللعب مجددا بعدما أصبحت الرؤية متاحة وممكنة.

وانتهت المباراة بفوز الوداد بنتيجة 2-1.

ورفع الوداد رصيده إلى 14 نقطة، ليقفز إلى صدارة الدوري المغربي متقدما بفارق نقطتين عن الجيش الملكي الثاني، بينما تجمد رصيد الرجاء عند ست نقاط في المركز الـ12.

المصدر: وكالات

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