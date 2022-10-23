الدوري الإسباني.. غريزمان يقود أتلتيكو لاستعادة نغمة الانتصارات

قاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز على ريال بيتيس 2-1 الأحد، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني.

ومنح غريزمان التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 54 من ركلة ركنية نفذها مباشرة داخل المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البديل البرازيلي ماثيوس كونيا، فتوغل داخل المنطقة وهيأ الكرة لنفسه بيسراه وسددها بيمناه قوية زاحفة بين ساقي الحارس البرتغالي روي سيلفا في الدقيقة 70.

وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير، هدف الشرف لريال بيتيس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84.

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات محليا والتي توقفت في المرحلة الماضية عند خمسة متتالية بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره رايو فايكانو 1-1.

وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد الذي سقط أمام مضيفه بلد الوليد 0-1 أمس السبت في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني ريال بيتيس بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات