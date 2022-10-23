الدوري الإنجليزي.. ساوثهامبتون يسدي خدمة لمانشستر سيتي

أسدى ساوثهامبتون خدمة لمانشستر سيتي، بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بإجباره على التعادل 1-1 في المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي، الأحد.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اللقاء وهو في الصدارة بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون 3-1 السبت، إلا أنه عجز عن استعادة فارق النقاط الأربع نقاط بعدما اكتفى بالتعادل الأول لهذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الرابع من سبتمبر ضمن المرحلة السادسة.

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ورغم هذا التعثر، يحقق أرسنال بنقاطه الـ28 من 11 مباراة أفضل بداية موسم له في الدوري الممتاز، لكن أرتيتا تحسر على "إضاعة ثلاث أو أربع فرص جيدة وكان يتوجب علينا التسجيل. كنا بحاجة إلى تسجيل هدفين أو ثلاثة (لقتل المباراة) لكننا اكتفينا بواحد".

وبدا أرسنال في طريقه لفوزه الخامس تواليا في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجددا إلى أربع نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد "السيتي" بالذات.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من لقاء ملعب "ساينت ماري" متقدما بفضل هدف مبكر سجله السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 11 بعد عرضية من بن وايت.

ولكن ساوثهامبتون استفادوا من عدم نجاعة لاعبي أرتيتا أمام المرمى كي يعودوا إلى اللقاء في مستهل الشوط الثاني بهدف جميل جاء بعد هجمة مرتدة وسلسلة من التمريرات لتصل الكرة إلى الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ من البديل النرويجي من أصل مغربي محمد اليونسي، فسددها في شباك الحارس آرون رامسدايل في الدقيقة 65.

وعجز أرسنال بعدها عن استعادة التقدم، ليكتفي بنقطة قد تكلفه الكثير لاحقا في مسعاه لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

المصدر: وكالات