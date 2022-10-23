استعدادات مونديال 2022.. السعودية تهزم مقدونيا الشمالية

تغلب منتخب السعودية على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، في مباراة جمعتهما في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وسجل صالح الشهري هدف "الأخضر" الوحيد في المباراة.

ودخل المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد، اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية 30 دقيقة الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، خصص رينارد تدريبات خاصة للرباعي سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي وهيثم عسيري، برفقة المعد البدني.

ووقعت السعودية في المجموعة الثالثة، إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: وكالات