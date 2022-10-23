الدوري الروسي.. أورنبورغ يفرض التعادل على تسيسكا موسكو

فرض نادي أورنبورغ التعادل الإيجابي 2-2 على ضيفه تسيسكا موسكو في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ14 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وبادر تسيسكا لافتتاح باب التسجيل، في الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه فيودور تشالوف، وأدرك فلاديمير سيتشيفوي التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 18.

وبعد دقيقتين فقط، تقدم تسيسكا مجددا بهدف حمل توقيع ريناتو غويكوفيتش، ولكن سيتشيفوي أبى أن تنتهي المباراة بخسارة فريقه، حيث سجل له هدف التعادل في الدقيقة 64 من نقطة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفع تسيسكا رصيده إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بالتساوي مع جاره سبارتاك موسكو، وروستوف، بينما بات في رصيد أورنبورغ 19 نقطة ويحتل المركز التاسع.

المصدر: championat.com