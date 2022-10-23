جائزة ماليزيا الكبرى.. بانيانا يظفر بالسباق ويقترب من حسم اللقب

فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية (موتو جي بي) بشكل درامي، اليوم الأحد، ليقترب من حسم لقب بطولة العالم.

وحسم بانيايا السباق في 40:14.332 دقيقة، متقدما بفارق 0.270 ثانية عن مواطنه وزميله إينيا باستيانيني.

وكان بانيايا سيظفر بلقب بطولة العالم للدراجات النارية في ماليزيا لو أن منافسه الفرنسي فابيو كوارتارارو أنهى السباق خارج منصة التتويج اليوم، لكن ذلك لم يحدث، حيث حل كوارتارارو ثالثا.

ومع ذلك، فقد عزز بانيايا، سائق فريق "دوكاتي"، تقدمه بفارق 23 نقطة عن كوارتارارو قبل الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في فالنسيا الإسبانية بعد أسبوعين.

ومع بقاء 25 نقطة فقط في سباق فالنسيا، على كوارتارارو أن يفوز بآخر سباقات العام 2022، آملا بأن ينهي بانيانا سباقه في المركز الخامس عشر أو أقل ليحافظ الفرنسي على لقبه ببطولة العالم.

وفيما يلي ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ماليزيا الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:14.332 دقيقة

2- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) بفارق 0.270 ثانية

3- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 2.773 ثانية

4- الإيطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي-في أر 46) بفارق 5.446 ثانية

5- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 11.923 ثانية

وفيما يلي ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 258 نقطة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 235

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 212

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 211

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 189.

المصدر: أ ف ب