بحركة بذيئة.. نجم نوتنغهام فورست يثير الجدل بعد الفوز على ليفربول

أثار حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست، دين هندرسون، جدلا واسعا عقب نهاية المباراة التي حقق فيها فريقه مفاجأة من العيار الثقيل أمس السبت، بالفوز على ليفربول 1-0 في الدوري الإنجليزي.

وشارك الحارس الدولي الإنجليزي، المعار من نادي مانشستر يونايتد، في المواجهة أساسيا، ولعب دورا هاما في فوز فريقه، وكانت لقطته الأبرز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما تصدى ببراعة لكرة رأسية قوية لمدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، ليحرم "الريدز" من تعديل النتيجة.

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ولم يكتف هندرسون بخطف الأضواء بتصدياته فقط خلال المباراة، حيث أثار جدلا واسعا أيضا عقب اللقاء، عندما رصدته الكاميرات وهو يوجه إشارة بذيئة تجاه مشجعي ليفربول.

Man United are preparing a new 5 year contract for Dean Henderson after he gave Liverpool fans the finger at full time. pic.twitter.com/A290YTvnJ5 — Paddy Power (@paddypower) October 22, 2022

Dean Henderson gives the middle finger to Liverpool fans at full-time 😂 pic.twitter.com/2Vn8gCWblv — SPORTbible (@sportbible) October 22, 2022

وربما تكون "العداوة الرياضية" بين ليفربول ومانشستر يونايتد، الذي يرتبط معه هندرسون بعقد يمتد لخمس سنوات، هي التي دفعت الحارس الدولي لتوجيه تلك الحركة البذيئة لجماهير "الريدز".

وبفوزه المفاجئ على ليفربول، ترك نوتنغهام فورست، المركز الـ20 الأخير، وقفز للمركز الـ19 في الدوري الإنجليزي، مع 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.

المصدر: SPORTbible