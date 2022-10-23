مدرب تشيلسي الجديد يراوغ بشأن إمكانية ضم رونالدو

تهرب مدرب نادي تشيلسي الجديد، الإنجليزي غراهام بوتر، من الرد على إمكانية تعاقد فريقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بوتر عندما سئل عما إذا كان رئيس نادي تشيلسي، تود بوهلي، منحه فرصة التوقيع مع رونالدو، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على "تويتر": "لا أتحدث أبدا عن لاعبين ليسوا في تشيلسي".

Graham Potter when asked if Todd Boehly presented him with the chance to sign Cristiano Ronaldo: "I never speak about players that aren't Chelsea players". 🔵🇵🇹 #CFC@footballdailypic.twitter.com/tY6uYexGzq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2022

وزعم العديد من التقارير أن تود بويلي، حاول التعاقد مع رونالدو في الصيف، لكن توماس توخيل، المدير الفني السابق لتشيلسي، رفض الصفقة.

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وأوضحت التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى للتخلص من رونالدو، كما أن اللاعب مستعد لخفض راتبه من أجل الانتقال إلى ناد جديد في الشتاء.

وأشارت إلى أن تشيلسي لا يزال مهتما بضم رونالدو، ويسعى لإتمام التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

المصدر: وكالات