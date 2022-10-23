الروسي أبوبكر نورمحمدوف يهزم مواطنه جادجييف في بطولة "UFC 280"

تغلب الروسي أبوبكر نورمحمدوف على مواطنه غادجي عمر جادجييف، في نزال جمعهما أمس السبت ضمن العرض التمهيدي لبطولة "UFC 280" للفنون القتالية التي استضافتها حلبة ساحة الاتحاد في أبوظبي.

واستمر النزال لثلاث جولات دون أن يتمكن أي مقاتل من إنهائه بالضربة القاضية أو إجبار منافسه على الاستسلام.

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وتفوق نورمحمدوف في الجولة الأولى فيما كانت الجولتان الثانية والثالثة متكافئتين مع أفضلية طفيفة لنورمحمدوف.

Abubakar Nurmagomedov gets it done in Abu Dhabi 🙌



Watch #UFC280 LIVE on BT Sport YouTube now ▶️ pic.twitter.com/TFCdH1l9Ae — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 22, 2022

وبعد نهاية الجولات الثلاث، أعلنت لجنة الحكام بالإجماع فوز نورمحمدوف، بنتيجة 30-27، 29-28، 29-28.

وأبو بكر نورمحمدوف هو ابن عم بطل "UFC" السابق للوزن الخفيف، حبيب نورمحمدوف، ويبلغ من العمر 32 عاما وفاز خلال مسيرته بـ17 نزالا مقابل ثلاث خسائر وتعادل.

وظهر أبو بكر لأول مرة في منافسات "اتحاد UFC" في نوفمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في بطولة "UFC 280"، انتهى بفوز الروسي إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا وتتويجه بحزام بطل الوزن الخفيف في اتحاد "UFC".

المصدر:sportrbc.ru