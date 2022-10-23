فاران يغادر مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي باكيا (فيديو)

غادر مدافع مانشستر يونايتد، رفائيل فاران، مواجهة فريقه ضد تشيلسي أمس السبت، وهو يبكي بعد أن تعرضت فرصه للمشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم 2022 للتهديد بسبب الإصابة.

وتم استبدال الدولي الفرنسي بعد 60 دقيقة من مشاركته في تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع تشيلسي لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

We all love you @raphaelvarane, praying you make the World Cup 🙏🏼 pic.twitter.com/xNlY8vJYbm — Frank 🇩🇪 (@TenHagEra) October 22, 2022

وبدا على فاران التأثر بعد الإصابة، واضطر إلى مسح دموعه وهو يشق طريقه إلى غرفة خلع الملابس في ملعب "ستامفورد بريدج".

Raphaël Varane left the field in tears after getting injured.



The World Cup is in less than one month 😕 pic.twitter.com/OywTcvaQ9B — B/R Football (@brfootball) October 22, 2022

غير أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، قال إنه من السابق لأوانه معرفة مدى إصابة الدولي الفرنسي.

وأضاف "علينا أن ننتظر 24 ساعة على الأقل حتى يتمكن الأطباء من أداء وظيفتهم ونقوم بالتشخيص. أستطيع أن أفهم مشاعره. عليه أن ينتظر، إنه يتمتع بالخبرة، لكننا لا نعرف".

وشارك قلب الدفاع البالغ من العمر 29 عاما في 8 من أصل 11 مباراة لمانشستر يونايتد من البداية في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

يذكر أن فاران كان عنصرا أساسيا في تشكيلة فرنسا التي توجت بمونديال "روسيا 2018".

المصدر: وكالات