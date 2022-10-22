الروسي إسلام ماخاتشييف يهزم البرازيلي تشارلز ويتوج بلقب اتحاد UFC (فيديو)
انتهى النزال الرئيسي في بطولة UFC 280 للفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي، بفوز الروسي إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا وتتويجه بحزام بطل الوزن الخفيف في اتحاد UFC.
وخاض المقاتلان نزالا مثيرا، حيث دخلا في معركة شرسة منذ بداية الجولة الأولى التي حاول فيها المقاتل الروسي إسقاط منافسه البرازيلي والسيطرة عليه، ونجح في ذلك لفترة وجيزة قبل أن يتمكن تشارلز من النهوض، لكنه سرعان ما وجد نفسه على الأرض مرارا وتكرارا لكن في كل مرة ينجح البرازيلي في الإفلات من قبضة ماخاتشييف.
ISLAM MAKHACHEV IS THE UNDISPUTED LW CHAMPION OF THE WORLD! 🏆— UFC (@ufc) October 22, 2022
[ @MakhachevMMA | #UFC280 ] pic.twitter.com/aJzHlS6fxF
The belt is going back to Dagestan 🏆— UFC (@ufc) October 22, 2022
[ @MakhachevMMA | #UFC280 ] pic.twitter.com/HMJ6sZPuQL
وفي الجولة الثانية، نجح ماخاتشييف أخيرا في إسقاط منافسه البرازيلي والسيطرة عليه ومن ثم خنقه، ليجبره على الإسلام. وتدخل الحكم ليوقف النزال ويعلن عن فوز البطل الروسي.
Who's next? @MakhachevMMA wants @AlexVolkanovski in Perth 👀 #UFC280pic.twitter.com/xE3YMd7Fmr— UFC (@ufc) October 22, 2022
У России – новый чемпион UFC 🔥— Сборная России (@TeamRussia) October 22, 2022
Поздравляем, Ислам @MAKHACHEVMMA 💪🏻#UFC280pic.twitter.com/8s2cmwykJe
وأعاد ماخاتشييف بذلك حزام الوزن الخفيف في اتحاد "UFC" إلى بلاده روسيا بعدما سبق وأن توج به مواطنه، النجم المعتزل حبيب نورمحمدوف لأول مرة في تاريخ بلاده.
وهذا الفوز هو الـ23 لماخاتشييف مقابل خسارة واحدة.
أما أوليفيرا، فقد مني بالخسارة التاسعة مقابل 33 فوزا.
المصدر: championat.com