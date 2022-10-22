ريال مدريد يهزم إشبيلية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جمعتهما اليوم السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الفريق المدريدي، الكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني لوكاس فاسكيز، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقائق 5، و79، و81 على الترتيب، بينما سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، وبات يتقدم بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف غدا أتلتيك بيلباو.

أما إشبيلية فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: RT