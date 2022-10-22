رأسية كاسيميرو في الوقت الضائع تنقذ يونايتد من الخسارة أمام تشيلسي

انتزع نادي مانشستر يونايتد تعادلا ثمينا 1-1 في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي جمعته بمضيفه تشيلسي اليوم السبت، في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتظر تشيلسي حتى الدقيقة 87، ليفتتح باب التسجيل عن طريق لاعبه الإيطالي جورجينيو من ركلة الجزاء.

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وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز الوافد الجديد، البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل ليونايتد بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الهدف هو الأول لكاسيميرو منذ انضمامه ليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ريال مدريد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 21 نقطة وحافظ على مركزه الرابع، ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط على مانشستر يونايتد الخامس.

المصدر: RT