الدوري الإيطالي.. ميلان يقسو على مونزا برباعية

حقق نادي ميلان فوزا عريضا على ضيفه مونزا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز رباعية ميلان كل من إبراهيم دياز "هدفين" في الدقيقتين 16، و41، وديفوك أوريجي، في الدقيقة 65، ورفائيل لياو (84)، فيما سجل فيليبو رانوكيا هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 70

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن المتصدر نابولي الذي سيواجه روما الرابع (مع 22 نقطة) غدا الأحد في قمة المرحلة الـ11.

أما مونزا، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ14.

المصدر: RT