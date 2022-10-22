بايرن ميونخ يهزم هوفنهايم ويواصل مطاردة يونيون برلين

تغلب نادي بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد اليوم السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم ليواصل مطاردة المتصدر يونيون برلين.

وأحرز ثنائية الفريق البافاري جمال موسيالا، وتشوبو موتينغ في الدقيقتين 17 و38.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وبات على بعد نقطة واحدة فقط من متصدر الترتيب، يونيون برلين الذي يحل ضيفا على بوخوم غدا الأحد، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد هوفنهايم عند 17 نقطة في المركز السادس.

المصدر: RT