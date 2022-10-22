كأس الاتحاد الآسيوي.. السيب يمنح سلطنة عمان أول لقب قاري

منح نادي السيب، سلطنة عمان، أول لقب قاري في تاريخها، بتتويجه السبت بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3-0 على ملعب "بوكيت جليل" الوطني.

وسجل للفائز، علي البوسعيدي من ركلة ركنية مباشرة أخطأ الحارس بإبعادها في الدقيقة 22، وعبد العزيز المقبالي من كرة رأسية داخل المنطقة إثر عرضية من صلاح اليحيائي، في الدقيقة 37، ومحسن الغساني عندما راوغ الدفاع وأطلق يسارية قوية في قلب المرمى من زاوية ضيقة في الدقيقة 69.

وانضم السيب إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي (3 ألقاب)، أمام الفيصلي الأردني والمحرق البحريني (2).

وتعد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الثانية على مستوى الأندية في القارة بعد دوري أبطال آسيا، وقد انطلقت عام 2004 عندما أحرز لقبها الجيش السوري.

وكان السيب الذي خاض البطولة للمرة الأولى، تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى بفوزين على جبلة السوري 1-0 والأنصار اللبناني 4-0 وخسارة أمام الكويت الكويتي 1-2.

وفي نصف نهائي منطقة غرب آسيا، فاز السيب على العربي الكويتي 2-1 بعد التمديد في الكويت، ثم تفوق في نهائي منطقة الغرب على الرفاع البحريني بنتيجة كبيرة 4-0.

المصدر: أ ف ب