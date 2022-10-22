رونالدو "المستبعد" يوجه رسالة لزملائه في مانشستر يونايتد

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحفيز زملائه في نادي مانشستر يونايتد قبل مواجهة تشيلسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر رونالدو عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة قديمة له وهو يحتفل مع زملائه في مانشستر يونايتد بتسجيل هدف في إحدى المباريات، وكتب: "هيا بنا".

وكان مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، استبعد رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، بعد أن رفض البرتغالي اللعب كبديل في مباراة توتنهام وغادر الملعب قبل نهاية اللقاء.

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ويحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع، وقد تمكن من الفوز في مباراتين مقابل تعادل واحد منذ سقوطه 3-6 ضد مانشستر سيتي.

أما تشيلسي، ورغم اكتفائه بالتعادل السلبي في مباراته الأخيرة مع برنتفورد، إلا أنه أتى بعد سلسلة من أربعة انتصارات تواليا في الدوري.

المصدر: RT