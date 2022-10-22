ليفربول يتكبد خسارة مدوية على يد متذيل الدوري الإنجليزي (فيديو)
مني نادي ليفربول بخسارة مفاجئة أمام مضيفه نوتنغهام فورست، متذيل الدوري الإنجليزي، 0-1، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من المسابقة.
وسجل النيجيري تايوو اونيى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.
قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول— rdfgsrgre (@DRTGGJOHK) October 22, 2022
نوتنغهام 1-0 ليفربول
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الدوري الانجليزي : نوتنغهام فورست 1-0 ليفربول | هدف الاول— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) October 22, 2022
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وهذا هو الانتصار الأول لنادي نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وبهذا الفوز، ترك نوتنغهام فورست، المركز الـ20 الأخير، وقفز للمركز الـ19 مع 9 نقاط.
في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.
المصدر: RT