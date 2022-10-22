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ليفربول يتكبد خسارة مدوية على يد متذيل الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتكبد خسارة مدوية على يد متذيل الدوري الإنجليزي (فيديو)
AP
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مني نادي ليفربول بخسارة مفاجئة أمام مضيفه نوتنغهام فورست، متذيل الدوري الإنجليزي، 0-1، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من المسابقة.

وسجل النيجيري تايوو اونيى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.

وهذا هو الانتصار الأول لنادي نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبهذا الفوز، ترك نوتنغهام فورست، المركز الـ20 الأخير، وقفز للمركز الـ19 مع 9 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT

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