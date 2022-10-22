رونالدو: لا أطيق التفكير في رؤية ميسي يتوج بكأس العالم مع الأرجنتين

اعترف الأسطورة البرازيلية رونالدو، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستحق الفوز بكأس العالم، لكنه أوضح أنه لن يطيق تتويج "البرغوث" بسبب المنافسة الشرسة بين الأرجنتين والبرازيل.

ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في البطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

وعندما سئل رونالدو عما إذا كان يرغب في فوز ميسي بكأس العالم إذا لم يتوج منتخب بلاده في قطر، قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "ربما لو حصل على الجنسية الإسبانية (في إشارة إلى أنه سيدعم تتويج ميسي مع منتخب إسبانيا)، لدي احترام كبير لميسي لكنني لا أطيق التفكير في رؤية الأرجنتين تفوز بكأس العالم، هل يستحق الفوز بالبطولة؟ نعم، أنا أحبه ولكنه سيتفهم موقفي لأنه يشعر بنفس الشيء أيضا".

ومن المقرر أن تنطلق كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر المقبل على أن تستمر منافسات البطولة حتى 18 ديسمبر.

ووقع ميسي والأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جانب بولندا، والسعودية، والمكسيك.

المصدر: الغارديان