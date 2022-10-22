تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة نوتنغهام فورست

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة نوتنغهام فورست، اليوم السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وسيعتمد كلوب على الأسماء التالية:

أليسون، ميلنر، جوميز، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، جونز، إيليوت، كارفالو، فيرمينو ومحمد صلاح.

Our line-up to take on Nottingham Forest today 👊⚪#NOTLIV — Liverpool FC (@LFC) October 22, 2022

أما مدرب نوتنغهام فورست، ستيف كوبر، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

هندرسون، ويليامز، كوك، ماكينا، أورييه، كوياتي، فرويلر، ياتيس، جيبس وايت، لينغارد، وأونيي.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 16 نقطة من 10 مباريات، بينما يقبع نوتنغهام فورست في المركز الـ20 الأخير برصيد 6 نقاط من 11 مباراة.

المصدر: liverpoolfc.com