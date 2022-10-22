وكيلته: قيمة صفقة انتقال هالاند ستتجاوز مليار جنيه إسترليني

قالت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، إن الأخير قد يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى صفقة انتقاله حاجز المليار جنيه إسترليني.

وانضم هالاند إلى "السيتي" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 51 مليون و200 ألف جنيه إسترليني (حوالي 60 مليون يورو).

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ولدى سؤالها عن سعر هالاند، قالت بيمينتا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أمس الجمعة: "مليار جنيه إسترليني، هذا ما أعتقده".

وأضافت: "إذا وضعت سويا قيمته الكروية، وقيمة صورته، وقيمة رعايته، ستكون مليار جنيه إسترليني بالتأكيد".

وأشارت: "من الطبيعي أيضا المقارنة بين إيرلينغ وكيليان مبابي، أعتقد أن إيرلينغ سيكون أول لاعب تسجل قيمة صفقة انتقاله حوالي مليار جنيه إسترليني".

وسجل هالاند بداية مذهلة مع مانشستر سيتي إذ أحرز 15 هدفا في أول 10 مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ليتصدر قائمة الهدافين.

المصدر: وكالات