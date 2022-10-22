مدرب مانشستر يونايتد يزف خبرا سارا لرونالدو

ينتظر أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب مجددا مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الخميس المقبل، بحسب ما صرح به مدرب "الشياطين الحمر" الهولندي إريك تين هاغ.

وقرر تين هاغ في وقت سابق، استبعاد رونالدو من

من قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي المقررة اليوم السبت لحساب المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي، بعدما رفض البرتغالي الدخول كبديل في مباراة توتنهام، وغادر الملعب قبل نهاية المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي في ملعب "أولد ترافورد".

وقال تين هاغ، عشية مواجهة تشيلسي، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن رونالدو سيعود للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد وسيعتمد عليه لبقية الموسم رغم استبعاده من مباراة تشيلسي.

Erik ten Hag on Man Utd signing new striker in January: "I count on Cristiano Ronaldo, so in this moment it is not an item". 🔴 #MUFC



Will Ronaldo be there for the rest of the season and do you want him to stay for the rest of the season?



"Yes, both", ten Hag said. pic.twitter.com/JBJRUma6JY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2022

وأضاف: "إنه خارج مباراة تشيلسي، ثم سيستمر معنا.. أنا منفتح على هذا الأمر.. غيابه ضربه بالنسبة لي، حيث يظل كريستيانو جزءا مهما من الفريق، وأنا أعتمد عليه".

Erik ten Hag: “I count on Cristiano Ronaldo for the rest of the season”. 🚨🔴 #MUFC



“He’s out for this game, and then we continue. I'm open for that and for me that’s a strike. Cristiano remains an important part of the squad and I count on him for the rest of the season”. pic.twitter.com/LayzIlxnAm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022

وتابع: "يتدرب كريستيانو ليحافظ على لياقته البدنية، ومن أجل الاستعداد للمباراة التالية ضد شيريف" المقررة الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي.

Ten Hag: “Cristiano’s training to keep himself fit to get ready for the next game vs Sheriff”. 🚨 #MUFC



“Back on Monday? We will first talk. Will it be longer? I don’t think so, no. I don’t want to miss him. I want him to be in the squad and be involved as he has an impact”. pic.twitter.com/l7mOyQFrNS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2022

وحول إمكانية عودة رونالدو للتدريبات الجماعية ليونايتد، الاثنين المقبل، أجاب تين هاغ: "سنتحدث أولا.. هل سيكون الغياب أطول؟ لا أعتقد ذلك.. لا أريد أن أفتقده، أريده أن يكون في الفريق وأن يشارك، لأنه مؤثر".

وكان رونالدو نشر بيانا بعد ساعات من استبعاده من مباراة تشيلسي، بدا فيه وكأنه يقدم اعتذارا مبطنا حيث قال: "لطالما حاولت أن أشكل مثالا للشباب الذين نشأوا في جميع الفرق التي مثلتها. للأسف. هذا ليس ممكنا دائما وأحيانا ننجر في خضم اللحظة".

وأكد "راهنا، أشعر فقط أنه علي الاستمرار في العمل جاهدا في كارينغتون (مركز تدريب يونايتد)، أن أدعم زملائي وأكون جاهزا لكل شيء في أي مباراة. الاستسلام للضغط ليس خيارا. لم يكن يوما. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نبقى موحدين. قريبا سنكون معا مجددا".

وقرر النجم البرتغالي خوض التدريبات مع فريق مانشستر يونايتد تحت 21 عاما للحفاظ على لياقته وذلك بعد قرار استبعاده من الفريق الأول.

المصدر:فابريزيو رومانو + RT