قرعة مونديال السيدات تضع المغرب في مجموعة واحدة مع ألمانيا

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023، التي أجريت صباح اليوم السبت، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وفيما يلي نتيجة القرعة التي سحبت السبت في أوكلاند النيوزيلندية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا (مضيفة)، النرويج، الفيليبين، سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا (مضيفة)، جمهورية إيرلندا، نيجيريا، كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، كوستاريكا، زامبيا، اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، متأهل من الملحق، الدنمارك، الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة (حاملة اللقب)، فيتنام، هولندا، متأهل من الملحق.

المجموعة السادسة: فرنسا، جامايكا، البرازيل، متأهل من الملحق.

المجموعة السابعة: السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا، الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا، المغرب، كولومبيا، كوريا الجنوبية.

المصدر: فيفا