جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى
AP
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سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.
وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:
الدوري الإنجليزي
نوتينغهام فورست # ليفربول - الساعة 11:30
مانشستر سيتي # برايتون - الساعة 14:00
تشيلسي # مانشستر يونايتد - الساعة 16:30
الدوري الإسباني
فالنسيا # ريال مايوركا - الساعة 16:30
ريال مدريد # إشبيلية - الساعة 19:00
الدوري الإيطالي
ميلان # مونزا - الساعة 16:00
فيورنتينا # إنتر ميلان - الساعة 18:45
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند # شتوتغارت - الساعة 13:30
هوفنهايم # بايرن ميونخ - الساعة 13:30
الدوري الفرنسي
مارسيليا # لانس - الساعة 19:00
المصدر: RT