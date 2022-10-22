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جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

الرياضة

جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى
AP
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سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإنجليزي

نوتينغهام فورست # ليفربول - الساعة 11:30

مانشستر سيتي # برايتون - الساعة 14:00

تشيلسي # مانشستر يونايتد - الساعة 16:30

الدوري الإسباني

فالنسيا # ريال مايوركا - الساعة 16:30

ريال مدريد # إشبيلية - الساعة 19:00

الدوري الإيطالي

ميلان # مونزا - الساعة 16:00

فيورنتينا # إنتر ميلان - الساعة 18:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # شتوتغارت - الساعة 13:30

هوفنهايم # بايرن ميونخ - الساعة 13:30

الدوري الفرنسي 

مارسيليا # لانس - الساعة 19:00

المصدر: RT

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