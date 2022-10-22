جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإنجليزي

نوتينغهام فورست # ليفربول - الساعة 11:30

مانشستر سيتي # برايتون - الساعة 14:00

تشيلسي # مانشستر يونايتد - الساعة 16:30

الدوري الإسباني

فالنسيا # ريال مايوركا - الساعة 16:30

ريال مدريد # إشبيلية - الساعة 19:00

الدوري الإيطالي

ميلان # مونزا - الساعة 16:00

فيورنتينا # إنتر ميلان - الساعة 18:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # شتوتغارت - الساعة 13:30

هوفنهايم # بايرن ميونخ - الساعة 13:30

الدوري الفرنسي

مارسيليا # لانس - الساعة 19:00

المصدر: RT