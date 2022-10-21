الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يعزز صدارته بثلاثية في أجاكسيو

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على أرض أجاكسيو بثلاثية نظيفة، في افتتاح المرحلة الـ12 يوم الجمعة.

وافتتح كيليان مبابي، التسجيل لنادي العاصمة في الدقيقة 24، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يعود مبابي ليضيف الثالث في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز العاشر في الدوري مقابل تعادلين، رفع سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان، فيما بقي أجاكسيو مع ثماني نقاط في المركز الـ18.

والجدير بالذكر أنه بهدفيه التاسع والعاشر، تصدر مبابي قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي.

ويأتي هذا الفوز لسان جيرمان كـ"بروفة" قبل الاستحقاق الأوروبي أمام ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النادي الفرنسي المملوك قطريا مجموعته الثامنة مع 8 نقاط متساويا مع بنفيكا البرتغالي الذي فرض عليه التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-1.

وبإمكان سان جيرمان حسم تأهله في حال فوزه على مكابي متذيل الترتيب (3 نقاط)، في حين يخوض فريق بنفيكا مواجهة صعبة أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي الثالث مع 3 نقاط أيضا.

المصدر: وكالات