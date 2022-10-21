الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يكرم وفادة إمبولي برباعية

اكتسح نادي يوفنتوس ضيفه إمبولي برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية يوفنتوس، كل من مويس كين، وويستون ماكيني، وأدريان رابيو "هدفين"، في الدقائق 8، 56، 82، و90+5 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع مؤقتا.

أما إمبولي، فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ11.

ويستعد يوفنتوس لخوض مباراة مصيرية الثلاثاء المقبل ضد بنفيكا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سيتحتم على الفريق الإيطالي الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

المصدر: RT