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بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. المغرب يهزم الجزائر بثنائية (فيديو)

الرياضة

بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. المغرب يهزم الجزائر بثنائية (فيديو)
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تغلب منتخب المغرب لأقل من 20 عاما على نظيره الجزائري 2-0 في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا "مصر 2023".

وأحرز هدفي المباراة، وسيم الأنطاكي، في الدقيقة 37، وعمر صديق في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المغرب إلى 4 نقاط في صدارة منافسات بطولة شمال إفريقيا، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة.

وتقام المباراة الثانية ضمن منافسات البطولة ذاتها وتجمع بين ليبيا وتونس ولكل منهما نقطة واحدة.

ويضمن الفائز ببطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما "مجموعة واحدة"، التأهل للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب التي ستنظمها مصر في العام القادم.

ولم يشارك منتخب "الفراعنة" في البطولة الحالية لضمانه التأهل سلفا للبطولة الإفريقية باعتباره البلد المضيف.

المصدر: RT

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