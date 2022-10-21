الدوري الإنجليزي.. هاو يدافع عن معسكر نيوكاسل في السعودية

دافع إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يوم الجمعة عن قرار النادي الإنجليزي العودة إلى السعودية للمشاركة في معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، مؤكدا على أنه "قرار متعلق بكرة القدم" فقط.

واشترى "كونسورتيوم" مدعوم من السعودية نيوكاسل في أكتوبر من العام الماضي، علما بأن صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 80 في المئة منه.

ومنحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي بعد أن تلقت تأكيدات ملزمة قانونيا بأن الدولة السعودية لن تتدخل في عمل النادي.

ولكن منظمات حقوق الإنسان، أعربت عن مخاوفها بشأن هذا الاستحواذ معتبرة أن الصفقة تمثل عملية "تلميع رياضي" لسجل حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

وسيحل نيوكاسل في العاصمة الرياض بين الرابع والعاشر من ديسمبر المقبل بعد رحلة مشابهة إلى جدة في مطلع 2022.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي قد تثيرها الرحلة الجديدة إلى السعودية، قال هاو "لقد اتخذنا قرارا متعلقا بكرة القدم. لقد نظرنا إلى استراحة كأس العالم وما هو أفضل شيء بالنسبة للفريق".

وتابع "أفضل شيء بالنسبة للفريق، على ما أعتقد، هو أخذه بعيدا عن الضوضاء كما نفعل في فترة ما قبل الموسم، وهي فرصة لتدريب المجموعة وتعزيز روح الفريق في ظل طقس جيد، هذا ما فعلناه.. قرارنا مبني فقط على أسس متعلقة بكرة القدم".

وسيلعب نيوكاسل مباراة ودية أمام الهلال بطل السعودية في الثامن من ديسمبر.

ويحتل نيوكاسل المتألق هذا الموسم، المركز السادس في الدوري الإنجليزي ويحل ضيفا على توتنهام الثالث بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ13 من "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات