غوارديولا: هتافات ملعب هيلزبورو لا تمثل نادي مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن هتافات المشجعين المرتبطة بكارثة ملعب هيلزبورو "لا تمثل ما نحن عليه كفريق أو ناد"، وسط استمرار تبعات المباراة سيئة الأجواء أمام ليفربول.

ولم يعتذر "السيتي" علنا بعد، رغم سماع بعض مشجعيه وهم يرددون هتافات عن الكارثة التي وقعت عام 1989 وأدت لمقتل 97 مشجعا من ليفربول، وذلك خلال مباراة فاز فيها ليفربول بهدف مقابل لا شيء في ملعب "أنفيلد" ضمن الدوري الممتاز، الأحد الماضي.

وسئل غوارديولا عن الأمر اليوم الجمعة، فقال إنه لم يسمع الهتاف.

وأضاف "إن كان ذلك قد حدث، فأنا آسف للغاية. إنه لا يمثل ما نحن عليه كفريق أو كنادي، إن كان قد وقع. لكن لا تقلقوا، يمكننا أن نسلك سلوكا ممتازا (بعد) أخطائنا، دون مشكلة".

وكان تحالف دعم الناجين من كارثة ملعب "هيلزبورو" قد قال إنه اتصل بمانشستر سيتي، يوم الاثنين، وطلب منه إصدار بيان علني يدين الهتافات المرتبطة بالكارثة.

وأضاف أنه تلقى ردا بالبريد الالكتروني الخميس قال فيه "السيتي" إنه يدين "الهتاف أو ترديد أغنيات على صلة بكوارث كرة القدم، وسيستمر في معاقبة من يثبت أنهم مسؤولون عن مثل هذا السلوك".

وتنامت المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول لتصبح واحدة من أشرس المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، وامتدت لتظهر في مباراة الأحد.

المصدر: أ ب