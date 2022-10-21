عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن منتخب المغرب في مونديال قطر

تحسر لاعب وسط منتخب المغرب عمران لوزا، لغيابه عن نهائيات كأس العالم المقررة الشهر المقبل في قطر، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مشاركته مع فريقه واتفورد الإنجليزي.

ويعاني لوزا (23 عاما و10 مباريات دولية) من كسر في كاحله، بحسب ما أعلن الجمعة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لإذاعة "راديو مارس".

وأكد لوزا، خطورة إصابته عندما كتب في حسابه على "تويتر" معلقا على صورته منقولا على حمالة "صور يصعب تحملها، أخبار يصعب تقبلها، طار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مضى".

وكان لوزا الذي لعب مع نانت الفرنسي حتى 2021، من العناصر الهامة في تشكيلة "أسود الأطلس" تحت إشراف المدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش، قبل أن يغيب عن المعسكر الأخير في إسبانيا.

Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l'un de mes rêves les plus grand s'est envolé.. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tout ceux qui crois en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais pic.twitter.com/qGL1REIgCw — LOUZA (@Louza_Imran) October 20, 2022

ومع عودته من جراحة في ركبته غيبته 3 أشهر عن الملاعب، تألق بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، ليعود إلى حسابات المدرب الجديد الركراكي. ولكن إصابته الأخيرة التي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب، قضت على آماله بالمشاركة في المونديال القطري.

ويعاني منتخب المغرب من لعنة الإصابات، فقد خسر آدم ماسينا ظهير أيسر أودينيزي الإيطالي (جراحة في الرباط الصليبي) مطلع سبتمبر الماضي، وطارق تيسودالي مهاجم خنت البلجيكي للسبب عينه مطلع أغسطس الماضي. وعاد أخيرا نايف أكرد مدافع وست هام الإنجليزي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في أواخر يوليو.

ووقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا في كأس العالم، حيث يأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

المصدر: وكالات