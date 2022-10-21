 
مباشر

عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن منتخب المغرب في مونديال قطر

الرياضة

عمران لوزا ينضم إلى قائمة الغائبين عن منتخب المغرب في مونديال قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0wn

تحسر لاعب وسط منتخب المغرب عمران لوزا، لغيابه عن نهائيات كأس العالم المقررة الشهر المقبل في قطر، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مشاركته مع فريقه واتفورد الإنجليزي.

ويعاني لوزا (23 عاما و10 مباريات دولية) من كسر في كاحله، بحسب ما أعلن الجمعة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لإذاعة "راديو مارس".

وأكد لوزا، خطورة إصابته عندما كتب في حسابه على "تويتر" معلقا على صورته منقولا على حمالة "صور يصعب تحملها، أخبار يصعب تقبلها، طار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مضى".

وكان لوزا الذي لعب مع نانت الفرنسي حتى 2021، من العناصر الهامة في تشكيلة "أسود الأطلس" تحت إشراف المدرب المقال البوسني وحيد خليلوزيتش، قبل أن يغيب عن المعسكر الأخير في إسبانيا.

ومع عودته من جراحة في ركبته غيبته 3 أشهر عن الملاعب، تألق بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، ليعود إلى حسابات المدرب الجديد الركراكي. ولكن إصابته الأخيرة التي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب، قضت على آماله بالمشاركة في المونديال القطري.

ويعاني منتخب المغرب من لعنة الإصابات، فقد خسر آدم ماسينا ظهير أيسر أودينيزي الإيطالي (جراحة في الرباط الصليبي) مطلع سبتمبر الماضي، وطارق تيسودالي مهاجم خنت البلجيكي للسبب عينه مطلع أغسطس الماضي. وعاد أخيرا نايف أكرد مدافع وست هام الإنجليزي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في أواخر يوليو.

ووقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا في كأس العالم، حيث يأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا