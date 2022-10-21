"لاليغا": الزلزولي ميسي المغرب (فيديو)

أشادت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا"، بالدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، عقب تألقه في مباراة فريقه أوساسونا ضد إسبانيول أمس الخميس.

وشارك الزلزولي أساسيا في لقاء فريقه ضد إسبانيول لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، وقدم أداء جيدا وساهم في فوز أوساسونا بهدف دون رد.

وعقب المباراة، نشرت صفحة "لاليغا" على موقع "تويتر"، فيديو للاعب المغربي وهو يراوغ مجموعة من لاعبي إسبانيول وعلقت: "إنه ميسي المغرب عبد الصمد الزلزولي".

وكان الزلزولي انضم إلى أوساسونا على سبيل الإعارة قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشارك صاحب الـ20 عاما مع المنتخب المغربي في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.

المصدر: "لاليغا"