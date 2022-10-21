مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من السوبر المصري بسبب إعلامي إماراتي

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوضه مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، في حالة تواجد الإعلامي يعقوب السعدي بالإمارات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "بحذر الشركة الراعية من الإعلامي يعقوب السعدي، هو غير محايد".

وأضاف: "إذا قام يعقوب السعدي بتقديم البرنامج الرئيسي للمباراة، الزمالك سوف ينسحب وسيتم بقاء الفريق بالقاهرة".

إقرأ المزيد

وواصل: "أنا أول من قمت بعمل حوار مع يعقوب السعدي داخل مصر، والجميع عرفه من خلالي، لكنه الآن تغير كثيرا".

وأشار: "طلبت من جمهور الزمالك والعاملين بالقناة عدم الرد على قناة الأهلي، وتم دعوة مجلس إدارة الأهلي للتصالح، لكن ما يحدث الآن غير مسموح به".

وأكمل: "قناه الأهلي تتحدث بشكل يومي عن الزمالك، لذلك سيتم الرد عليهم بقوة، وكشف الحقيقة للجمهور بشكل عام".

وأتم: "هناك بعض المعلقين ينشرون التعصب مثل الثنائي الأهلاوي محمد الكواليني وأيمن الكاشف.. وحاتم بطيشة زملكاوي ويتحامل على الزمالك ليوضح أنه محايد".

وستقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة القادم من أكتوبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"