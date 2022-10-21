لاعب الشطرنج الأمريكي "المتهم بالغش" يقاضي بطل العالم

رفع الأمريكي هانز نيمان لاعب الشطرنج المتهم بالغش، دعوى قضائية ضد بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن بتهمة التشهير.

وأعلن نيمان أنه سيقاضي كارلسن عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "دعواي تتحدث عن نفسها".

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ويسعى نيمان المتهم بالغش في أكثر من 100 لعبة على الإنترنت، للحصول على 100 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته وحياته المهنية.

بالإضافة إلى كارلسن، تم إدراج شركة Play Magnus Group النرويجية، ولاعبي الشطرنج داني رينش وهيكارو ناكامورا، بالإضافة إلى موقع Chess.com كمتهمين في هذه الدعوى.

يشار إلى أن لاعب الشطرنج البالغ 19 عاما لجأ إلى الاحتيال، بما في ذلك في المباريات التي خصص لها جوائز مالية.

ورغم ذلك لم يتوصل موقع Chess.com الذي أجرى التحقيق، إلى أي استنتاجات حول أداء نيمان في البطولات العادية.

المصدر: "لينتا.رو"