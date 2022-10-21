رسميا.. أستون فيلا يعلن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الفريق

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إقالة مدرب الفريق ستيفن جيرارد وذلك بسبب سوء النتائج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تعرض الفريق للخسارة على يد فولهام بنتيجة 3-0 ضمن لقاءات الجولة 12 من البريمرليغ لموسم 2023-2022، وتعد هذه الخسارة هي الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي وقال: "يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي".

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022

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وقال متحدث باسم النادي: "نود أن نشكر ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط بعد 11 مباراة، وسيسعي النادي لتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"