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رسميا.. أستون فيلا يعلن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الفريق

الرياضة

رسميا.. أستون فيلا يعلن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الفريق
AFP
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إقالة مدرب الفريق ستيفن جيرارد وذلك بسبب سوء النتائج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تعرض الفريق للخسارة على يد فولهام بنتيجة 3-0 ضمن لقاءات الجولة 12 من البريمرليغ لموسم 2023-2022، وتعد هذه الخسارة هي الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي وقال: "يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي".

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وقال متحدث باسم النادي: "نود أن نشكر ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

ويحتل فريق أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط بعد 11 مباراة، وسيسعي النادي لتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"

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