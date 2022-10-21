حلقة جديدة في مسلسل اتهامات برشلونة ونيمار

تتناول جلسة الاستماع في قضية ضم اللاعب البرازيلي نيمار سابقا من قبل برشلونة، بشكل حصري الاتهامات الموجهة ضد النادي الكتالوني، بالتورط في جريمة الاحتيال خلال إبرام الصفقة.

وستعقد جلسة الاستماع في قضية نيمار في إحدى محاكم كتالونيا بشمال شرقي إسبانيا، الأسبوع المقبل.

واختتم الأسبوع الأول من المحاكمة الخميس، باستعراض تقارير الخبراء، وهو ما جاء بعد الاستماع لأقوال نيمار نفسه، ووالدي اللاعب، ومديري شركة العائلة (N & N Consultoria Esportiva)، ومدير سانتوس السابق، أوديليو رودريجيز، كمتهمين.

وسيكون رئيسا برشلونة السابقان، ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، آخر من تستمتع لهما محكمة برشلونة، بخصوص إمكانية الاحتيال في صفقة ضم نيمار للنادي الكتالوني.

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وستستمع المحكمة لهما، في جلسة مقررة يوم 28 أكتوبر الجاري.

وذلك بعد الاستماع إلى خوسيه دومينجو بارال، رئيس مجموعة سوندا السابق، التي كانت تملك 40% من قيمة نيمار، وحصلت فقط على 6.8 ملايين يورو من صفقة تجاوزت قيمتها 85 مليون يورو.

وفي القضية المعروفة باسم "نيمار 2"، تطالب النيابة بالسجن خمس سنوات و10 ملايين يورو كغرامة لروسيل، في جرائم فساد والاحتيال متعلقة بصفقة الدولي البرازيلي.

لكنها تطالب بتبرئة بارتوميو، لعدم مشاركته بشكل نشط في مفاوضات الصفقة.

كما تطالب النيابة بالسجن سنتين و10 ملايين يورو كغرامة لنيمار، للتورط في جريمة فساد، والسجن سنتين وسنة على الترتيب لوالدي اللاعب، والسجن ثلاث سنوات لأوديليو رودريجيز، للتورط في تهم فساد.

المصدر: "وكالات"