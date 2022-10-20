الدوري الأوروبي.. أرسنال يهزم أيندهوفن ويحجز مقعده في الدور الثاني

بلغ نادي أرسنال الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أيندهوفن بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى.

وسجل السويسري غرانيت تشاكا، هدف المباراة الوحيد، ليمنح أرسنال تأشيرة العبور مبكرا إلى الدور الثاني.

وبات أيضا النادي اللندني قريبا من ضمان صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، متقدما بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن الذي يحل ضيفا عليه في هولندا الأسبوع المقبل، مقابل أربع نقاط لبودو غليمت النرويجي الثالث، فيما يتذيل زيوريخ السويسري من دون رصيد.

وكانت المباراة مقررة في 15 سبتمبر، لكنها أرجئت في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية "بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد الوطني".

وواصل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، نتائجه الرائعة هذا الموسم، إذ يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على بعد أربع نقاط من مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني بعد فوزه بتسع مباريات مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم.

ويحل أرسنال ضيفا على ساوثهامبتون الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.

المصدر: وكالات